Japonya'nın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem
AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'nın güneyindeki Miyakojima Adaları'nda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya'nın güneyindeki Miyakojima Adaları'nda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, güneydeki Okinawa eyaletine bağlı Miyakojima Adaları'nda yerel saatle 17.26'da ve 40 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depreme yönelik tsunami uyarısı yapılmadı.
AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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