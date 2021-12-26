Japonya'nın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya'nın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem
AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'nın güneyindeki Miyakojima Adaları'nda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

Japonya'nın güneyindeki Miyakojima Adaları'nda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, güneydeki Okinawa eyaletine bağlı Miyakojima Adaları'nda yerel saatle 17.26'da ve 40 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depreme yönelik tsunami uyarısı yapılmadı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title