Japonya'nın gözdesi ikiz pandaları ilk kez görüntülendi

Japonya'da halkın ve medyanın ilgi odağı olan ikiz panda yavruları Xiao Xiao ve Lei Lei ilk kez hayvanseverlerin karşısına çıktı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Ueno Hayvanat Bahçesi'nde geçtiğimiz 23 Haziran'da doğan ve medyanın ve halkın ilgi odağı haline gelen 7 aylık ikiz panda yavruları Xiao Xiao ve Lei Lei bugün ilk kez hayvanseverlerin karşısına çıktı. Anneleri Shin Shin ile birlikte yaşayan ikizleri görebilmek için daha önce yapılan çekilişe katılan sınırlı sayıdaki ziyaretçinin 14.5 kg ağırlığında olan pandaları yakından görme şansı yakaladığı açıklandı. Covid-19 salgını nedeniyle halka açık ziyaretlerin yalnızca 3 gün süreceği belirtilirken, bir sonraki ziyaret tarihine henüz karar verilmediği ifade edildi. Sağlık durumları iyi olan ikizlerin zamanlarını oyun oynayarak ve bambu kemirerek geçirdiği öğrenildi. - TOKYO

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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