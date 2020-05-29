Japonya'nın Gifu eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem Japonya'nın Honşu Adası'ndaki Gifu eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'nın Honşu Adası'ndaki Gifu eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Gifu eyaleti olan 5,2 büyüklüğündeki deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Yerel saatle 19.05'te meydana gelen deprem, çevre eyaletlerde de hissedildi.

Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.

Kaynak: AA