Japonya'nın en kariyerli başpehlivanı Hakuho sumoyu bıraktı - Haberler
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Japonya'nın en kariyerli başpehlivanı Hakuho sumoyu bıraktı

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'nın en kariyerli başpehlivanı Hakuho sumoyu bıraktı

Japonya'da Büyük Sumo Şampiyonu "Yokozuna" unvanının en uzun süre sahibi olan Hakuho Şoo kariyerine resmen son verdi.

Japonya'da Büyük Sumo Şampiyonu "Yokozuna" unvanının en uzun süre sahibi olan Hakuho Şoo kariyerine resmen son verdi.

Japonya Sumo Federasyonu, 45 Büyük Sumo Şampiyonluğu ile ülkenin en kariyerli başpehlivanı olarak bilinen Hakuho'nun talebini onayladı.

Hakuho'nun kararında, sağ diz sakatlığı sebebiyle son yıllarda müsabakalara çıkamaması ve martta sağ diz ameliyatı olmasının etkili olduğunu aktardı.

Ülkede 14 yılda 84 turnuva boyunca "Yokozuna" unvanını koruyan Hakuho'nun, 1187 kariyer galibiyeti ve 1093 profesyonel maç zaferiyle birlikte 45 Büyük Sumo Şampiyonluğu bulunuyor.

Boyu 1,92 metre ve kilosu ise 155 olan Hakuho, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) atlatmıştı.

Moğol asıllı 36 yaşındaki Hakuho, sumo sporcularının yaşadığı, beslendiği ve antrenman yaptığı, ülkede "sumo-beya" diye bilinen tesislerde bir süre hocalık yapacak.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Japonya'nın en kariyerli başpehlivanı Hakuho sumoyu bıraktı - Haberler
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