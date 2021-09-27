Japonya'nın en kariyerli başpehlivanı Hakuho sumoyu bırakıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya'nın en kariyerli başpehlivanı Hakuho sumoyu bırakıyor

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'nın en kariyerli başpehlivanı Hakuho sumoyu bırakıyor

Japonya'da Büyük Sumo Şampiyonu "Yokozuna" unvanı sahibi Hakuho Şoo'nun kariyerine son vereceği bildirildi.

Japonya'da Büyük Sumo Şampiyonu "Yokozuna" unvanı sahibi Hakuho Şoo'nun kariyerine son vereceği bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, ülkenin en kariyerli başpehlivanı olarak bilinen Hakuho, yaşadığı sağ diz sakatlığı sonrası sumoyu bırakıyor.

Moğol asıllı 36 yaşındaki "Yokozuna" Hakuho'nun 1187 kariyer galibiyeti ve 1093 profesyonel maç zaferiyle birlikte 45 Büyük Sumo Şampiyonluğu bulunuyor.

1,92 metre ve 155 kilo sporcunun sumoyu bırakma kararı aldığı kaydedildi. Sağ dizindeki sakatlık sonrası Hakuho, son yıllarda aralıklarla maçlara çıkmıyordu.

Hakuho, geçen yıl yeni tip koronavirüse (Kovid-19) de yakalanmıştı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Tanem Sivar Özge Özpirinçci Burak Yamantürk Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Balotelli Mesut Özil Gökhan Töre Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Japonya'nın en kariyerli başpehlivanı Hakuho sumoyu bırakıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 08:10:12. #1.17#