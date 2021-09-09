Japonya'nın en büyük iş lobisinden ülke ekonomisinin yeniden ayağa kaldırılması çağrısı
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Japonya'nın en büyük iş lobisinden ülke ekonomisinin yeniden ayağa kaldırılması çağrısı

Japonya'nın en büyük iş lobisinden ülke ekonomisinin yeniden ayağa kaldırılması çağrısı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'nın en büyük iş lobisi Japonya İş Federasyonu (Keidanren), ülke ekonomisinin "yeniden ayağa kaldırılması" için merkezi hükümete harekete geçme çağrısı yaptı.

Japonya'nın en büyük iş lobisi Japonya İş Federasyonu (Keidanren), ülke ekonomisinin "yeniden ayağa kaldırılması" için merkezi hükümete harekete geçme çağrısı yaptı.

Keidanren Başkanı Tokura Masakazu, düzenlediği basın toplantısında, merkezi hükümetin, "ekonominin eski durumuna getirilmesi" için harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Tokura, bu çerçevede "ekonominin yeniden ayağa kaldırılması ve işlevselliğinin artırılmasını hedefleyen politikalara ihtiyaç duyulduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Virüsle ekonomik sahada mücadele kapsamında hükümete yönelik tavsiyelerini açıklayan Tokura, salgına karşı çok daha fazla vatandaşın aşılanması gerektiğini belirtti.

Hükümetin "Kasım başına kadar isteyen herkesin aşılanmış olacağı" vaadini anımsatan Tokura, iş lobisi olarak bu vaadin gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.

Tokura, "Bu süre dolduğunda, fikirlerimizin faydasını göreceğimize inanıyoruz. Ekonominin toparlanmaya başlayacağını ümit ediyoruz." dedi.

Kovid-19'a karşı halihazırdaki tedbirlerin hafifletilmesi olasılığına karşı çıkan Tokura, "salgının sağlık altyapısına yönelik baskısının hafifletilmesi gerektiğini" belirtti.

Hükümete yönelik bazı tekliflerini sıralayan Tokura, Japonya'ya girişlerde uygulanan 14 günlük karantina periyodunun 10 güne düşürülmesini istedi.

Tokura, tam olarak aşılanmış uluslararası yolcuların karantinadan muaf tutulmasını ve aşı sertifikasına sahip kişilere vize verilmesini teklif etti.

Lobinin teklifleri arasında, Kovid-19 hastalarının yerel sağlık kuruluşlarında tedavi görebilmesine yönelik sert prosedürlerin hafifletilmesi de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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