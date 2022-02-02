Japonya'nın en büyük havayollarından ANA, net kaybını sürdürdü

ARALIK, IĞDIR (AA) - Japonya'nın en büyük havayollarından All Nippon Airways (ANA) 2021 Nisan- Aralık döneminde 102,8 milyar yen (894 milyon dolar) net kayıp yaşadı.

Halihazırda süren 2021 mali yılı verilerini kapsayan açıklamasında ANA istatistiklerine, Kovid-19 salgınının hava yolu, kargo ve seyahat sektörüne yansıması dikkati çekti.

Buna göre ANA, Nisan-Aralık 2021 döneminde 102,8 milyar yen (894 milyon dolar) net kayıp yaşadı. Bu oran, 2020'nin aynı döneminde ise 309,5 milyar yen (2,69 milyar dolar) olarak kayda geçmişti.

2020'nin aynı döneminde 362,4 milyar yen (3,15 milyar dolar) işletme kaybı kaydeden ANA, Nisan-Aralık 2021 periyodunda ise 115,8 milyar yen (1 milyar dolar) işletme kaybına uğradı.

Önceki yılın aynı dönemine kıyasla, 9 aylık dönemde yerel uçuşlardaki yolcu sayısı yüzde 33,2 artışla 13,2 milyona, uluslararası uçuşlardaki yolcu sayısı ise yüzde 71,2 artışla 549 bin 327'ye yükseldi.

Japon firma Kovid-19 salgınının firma hasılatını olumsuz etkilediğini açıkladı. ANA Finans Direktörü Fukuzawa İçiro, kargo bölümü gelirlerindeki iyileşmeye dikkat çekti.

Fukuzawa, Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılının 9 aylık döneminde artan otomotiv parça nakliyatları ve aşı tedariklerinin firmanın uluslararası kargo bölümü gelirlerini desteklediğini söyledi.