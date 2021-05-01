Japonya'nın en büyük havayollarından ANA'dan 2020 mali yılında rekor net kaybı
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Japonya'nın en büyük havayollarından ANA'dan 2020 mali yılında rekor net kaybı

Japonya'nın en büyük havayollarından ANA'dan 2020 mali yılında rekor net kaybı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'nın en büyük hava yollarından All Nippon Airways (ANA), 2020 mali yılında 404,6 milyar yen (3,7 milyar dolar) net kayıp yaşadı.

Japonya'nın en büyük hava yollarından All Nippon Airways (ANA), 2020 mali yılında 404,6 milyar yen (3,7 milyar dolar) net kayıp yaşadı.

ANA'dan yapılan açıklamaya göre firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının hava yolu seyahat sektörüne etkisi sonrası 31 Mart 2020'de sona eren mali yılı rekor net kayıpla kapattı.

Buna göre Japon firma, satışların yüzde 63,1 düşüşle 728,6 milyar yene (6,6 milyar dolar) gerilemesi sonrası 464,7 milyar yen (4,2 milyar dolar) işletme kaybı yaşadı.

İç hatlarda yüzde 70,5 ve dış hatlarda ise yüzde 95 yolcu kaybı yaşayan ANA 404,6 milyar yen (3,7 milyar dolar) net kayıp kaydetti.

ANA Başkanı Katanozaka Şinya, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, "Salgın sebebiyle iç ve dış hat taleplerinde şimdiye kadar görülmemiş düşüşle karşılaştık." dedi.

"En kötüsünün henüz aşılmadığını" kaydeden Katanozaka, normale dönüşün yolunun, Kovid-19'a karşı aşılama uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla açılacağını belirtti.

Katanozaka, "Masraf düşürülmesi konusunda daha fazla ilerleme katederek yeniden karlı hale gelebiliriz. Bu sayede talebin geri kazanılması bekleniyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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