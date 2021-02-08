Japonya'nın en büyük hava yolu şirketlerinden ANA 5 yılda iş gücünü yüzde 20 azaltacak
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Japonya'nın en büyük hava yolu şirketlerinden ANA 5 yılda iş gücünü yüzde 20 azaltacak

08.02.2021 06:29 | Son Güncelleme: 08.02.2021 06:32
Japonya'nın en büyük hava yolu şirketlerinden ANA 5 yılda iş gücünü yüzde 20 azaltacak

Japonya'nın en büyük hava yolu şirketlerinden All Nippon Airways (ANA), gelecek 5 yıl içinde iş gücünü yüzde 20 azaltmayı planlıyor.

Japonya'nın en büyük hava yolu şirketlerinden All Nippon Airways (ANA), gelecek 5 yıl içinde iş gücünü yüzde 20 azaltmayı planlıyor.

Kyodo ajansının haberine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkisi sonucu şirket, masrafların hafifletilmesi için iş gücünde daralmaya gidecek.

Her yıl yaklaşık 3 bin kişiyi işe alan firma, 2021 mali yılı itibarıyla yeni personel alımını azaltacak ve 2021'de 700, 2022'de de 200 kişilik yeni istihdam sağlayacak.

Her yıl yaklaşık 2 bin kişinin emeklilik dahil doğal sebeplerle ayrıldığı şirketin iş gücü Mart 2026'ya kadar 38 binden 30 bine kadar düşürülecek.

Nisan-aralık 2020 döneminde 2,94 milyar dolar net kar kaybı açıklayan ANA, mevcut mali yılda 4,85 milyar dolar net kayıp beklediğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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