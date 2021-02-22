Japonya'nın en büyük çelik üreticilerinden Nippon Steel üretim kapasitesini düşürüyor
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Japonya'nın en büyük çelik üreticilerinden Nippon Steel üretim kapasitesini düşürüyor

22.02.2021 05:45 | Son Güncelleme: 22.02.2021 05:48
Japonya'nın en büyük çelik üreticilerinden Nippon Steel üretim kapasitesini düşürüyor

Japonya'nın başlıca çelik üreticilerinden Nippon Steel, yerel üretim kapasitesini yüzde 20 oranında düşürmeyi planlıyor.

Japonya'nın başlıca çelik üreticilerinden Nippon Steel, yerel üretim kapasitesini yüzde 20 oranında düşürmeyi planlıyor.

Kamu yayıncısı NHK'nın firma kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Japon üretici, deniz aşırı rekabet ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında azalan yerel talep dolayısıyla üretim kapasitesini daraltacak.

Bu kapsamda Honşu bölgesi Hiroşima eyaletindeki maden tesislerinin ise 2023'e kadar devre dışı bırakılması tamamlanacak.

Kansai bölgesi Wakayama eyaletindeki maden ocağı ise Eylül 2022'ye kadar geçici kapatılacak.

Başkent Tokyo'nun kuzeydoğusundaki İbaraki eyaletindeki iki maden eritme ocağının ise devre dışı bırakılması planlanıyor.

Haberde firmanın, deniz aşırı marketlerde Çin'li rakipleriyle girdiği rekabetten olumsuz etkilendiği kaydedildi.

Dünyanın en büyük çelik üreticilerinden kabul edilen Nippon Steel'in, planlama çerçevesinde yerel üretimi yüzde 20 oranında daraltılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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