Japonya'nın Ehime eyaleti açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem
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Japonya'nın Ehime eyaleti açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın Ehime eyaleti açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'nın güneybatı bölgesinde yer alan Ehime eyaleti açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'nın güneybatı bölgesinde yer alan Ehime eyaleti açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Ehime eyaleti açıklarında yerel saatle 20.50'de, 80 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

JMA 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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