Japonya'nın Eğlenceli Mekanları "Hayvan Kafeler"

ÖMER FARUK YILDIZ - Japonya'da son yıllarda oldukça rağbet gören "hayvan kafeler", ülkenin kendine has farklılıkları arasında yer alıyor.

Tavşan, kuş, yılan, köpek ve diğer bazı türlerden hayvan kafelerinin bulunduğu başkent Tokyo'da, turistlerin ve özellikle hayvanseverlerin en beğendiği kafeler arasında ise kedi kafeler yer alıyor.

Kedi kafelerini diğerlerinden ayıran özellik, ziyaretçilerin masa ve sandalyelerini kafedeki kedilerle paylaşması.

Hayvan kafelerin kendilerine has kuralları da bulunuyor. Hijyene azami derecede dikkat edilmesi ise bu kuralların başında geliyor.

Ziyaretçilerin kafeye girmeden önce ayakkabılarını çıkartması, daha sonra hayvanlara mikrop bulaşmaması için özel dezenfektan sıvı ile ellerini yıkaması gerekiyor.

İkinci önemli kural ise kafedeki kedilere saygı göstermek. Kafe çalışanları ziyaretçilere, kedilerin nasıl sevilmesi gerektiğini anlatırken uyuyan kedilerin ise hiçbir şekilde rahatsız edilmemesini tembih ediyor.

Girişin genellikle ücretli olduğu kedi kafelerde yarım saatlik bir ziyaret için 900 Japon yeni (45 lira) ödemek gerekiyor.

Hayvan sevgisini geliştiriyor

AA muhabirine konuşan Tokyo'nun Akihabara bölgesindeki JaLaLa Kedi Kafe'nin çalışanı Iguchi, 11 yıl önce açtıkları bu kafenin hem vatandaşlardan hem turistlerden büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Kafenin bir numaralı müdavimleri kedilerin bakımlarını oldukça titiz bir şekilde yaptıklarını belirten Iguchi, "Müşterilere kafe hizmetinin yanında kedilere de bakım yapıyoruz. Birden fazla görevimiz var." dedi.

Iguchi, kafenin ne sıklıkta ziyaret edildiğine ilişkin ise "İş günlerinde akşam vakitlerine kadar genellikle sakin oluyoruz fakat akşamları ve hafta sonları ziyaretçi sayımız artıyor." ifadesini kullandı.

Başta kedi olmak üzere Japonya genelindeki tüm hayvan kafelerinin stres atmak ve iyi vakit geçirmek için en iyi mekanlardan biri olduğunun altını çizen Iguchi, "Hayvanlardan çekinen çocuklar da bazen bu kafeye gelerek hayvan sevgisini geliştiriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA