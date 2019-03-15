Japonya'nın E-kakashi Sistemiyle Kolombiyalı Çiftçiler Pirinç Üretimlerini Nasıl Artırdı?

Global Japan'ın bu bölümünde, Japon bilim insanlarının geliştirdikleri tarım teknolojisini Kolombiya'daki meslektaşlarıyla nasıl paylaştıkları ve IoT teknolojisinin yardımıyla verimi artırdıkları yeni cins pirinçleri nasıl ürettikleri konu alınıyor.…

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