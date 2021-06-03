Japonya'nın Covid-19 politikasına yön veren isimden "olimpiyat" uyarısı

Japonya'da hükümete Covid-19 salgını konusunda danışmanlık yapan uzmanlar kurulunun başındaki isim Shigeru Omi, yaklaşan Tokyo Olimpiyatları'nı salgına rağmen mevcut şartlar altında gerçekleştirmenin normal olmadığını dile getirdi.

Japonya'da hükümete Covid-19 salgını konusunda danışmanlık yapan uzmanlar kurulunun başındaki isim Shigeru Omi, yaklaşan Tokyo Olimpiyatları'nı salgına rağmen mevcut şartlar altında gerçekleştirmenin normal olmadığını dile getirdi.

Korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na 50 gün kala Japonya hükümetine uyarı geldi. Hükümete Covid-19 konusunda danışmanlık yapan uzmanlar kurulunun başı olan Shigeru Omi bir meclis komite oturumunda yaptığı konuşmada, olimpiyatların salgına rağmen gerçekleştirileceği varsayımına atıfta bulunarak, "Mevcut şartlar altında normal değil" ifadelerini kullandı.

Olası riske ve alınması gereken sorumluluğa dikkat çeken Omi, "Olimpiyatlar pandemi sırasında yapılacaksa, etkinliğin boyutunu küçültmek ve yönetim sistemini güçlendirmek organizatörlerin sorumluluğundadır" dedi. Kamuoyunun iş birliği için insanları ikna etmenin kritik önem taşıdığına vurgu yapan Omi, "Organizatörler oyunların neden yapılması gerektiği ve risklerin nasıl en aza indirileceği konusunda net bir tablo çizmedikçe sıradan insanlar işbirliği yapmayı düşünmeyecektir" şeklinde konuştu.

Bir diğer meclis oturumunda ise Omi, vaka sayılarında artışa yol açabilecek olası riskler hakkında görüş bildirmenin tıp uzmanlarının görevi olduğunun altını çizdi.

GELECEĞİ MERAK KONUSU

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular, ulusal olimpiyat komiteleri ve dünya kamuoyunun Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından bu yıla ertelenmişti. Olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz-8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Japonya kamuoyunun bazı kesimleri süren Covid-19 riski nedeniyle dev organizasyonun iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Japonya hükümeti ise olimpiyatların yoğun salgın tedbirleri altında gerçekleştirileceğini yinelemişti.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı