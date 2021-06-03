Japonya'nın Covid-19 politikasına yön veren isimden "olimpiyat" uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Japonya'nın Covid-19 politikasına yön veren isimden "olimpiyat" uyarısı

Japonya'nın Covid-19 politikasına yön veren isimden 'olimpiyat' uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Japonya'da hükümete Covid-19 salgını konusunda danışmanlık yapan uzmanlar kurulunun başındaki isim Shigeru Omi, yaklaşan Tokyo Olimpiyatları'nı salgına rağmen mevcut şartlar altında gerçekleştirmenin normal olmadığını dile getirdi.

Japonya'da hükümete Covid-19 salgını konusunda danışmanlık yapan uzmanlar kurulunun başındaki isim Shigeru Omi, yaklaşan Tokyo Olimpiyatları'nı salgına rağmen mevcut şartlar altında gerçekleştirmenin normal olmadığını dile getirdi.

Korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na 50 gün kala Japonya hükümetine uyarı geldi. Hükümete Covid-19 konusunda danışmanlık yapan uzmanlar kurulunun başı olan Shigeru Omi bir meclis komite oturumunda yaptığı konuşmada, olimpiyatların salgına rağmen gerçekleştirileceği varsayımına atıfta bulunarak, "Mevcut şartlar altında normal değil" ifadelerini kullandı.

Olası riske ve alınması gereken sorumluluğa dikkat çeken Omi, "Olimpiyatlar pandemi sırasında yapılacaksa, etkinliğin boyutunu küçültmek ve yönetim sistemini güçlendirmek organizatörlerin sorumluluğundadır" dedi. Kamuoyunun iş birliği için insanları ikna etmenin kritik önem taşıdığına vurgu yapan Omi, "Organizatörler oyunların neden yapılması gerektiği ve risklerin nasıl en aza indirileceği konusunda net bir tablo çizmedikçe sıradan insanlar işbirliği yapmayı düşünmeyecektir" şeklinde konuştu.

Bir diğer meclis oturumunda ise Omi, vaka sayılarında artışa yol açabilecek olası riskler hakkında görüş bildirmenin tıp uzmanlarının görevi olduğunun altını çizdi.

GELECEĞİ MERAK KONUSU

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular, ulusal olimpiyat komiteleri ve dünya kamuoyunun Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından bu yıla ertelenmişti. Olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz-8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Japonya kamuoyunun bazı kesimleri süren Covid-19 riski nedeniyle dev organizasyonun iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Japonya hükümeti ise olimpiyatların yoğun salgın tedbirleri altında gerçekleştirileceğini yinelemişti.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Korona salgını bu şekilde bitmez! Randevusu olan her 100 kişiden 75'i aşı yaptırmaya gitmiyor
Korona salgını bu şekilde bitmez! Randevusu olan her 100 kişiden 75'i aşı yaptırmaya gitmiyor
CHP'li Murat Emir'den tartışma yaratacak iddia: Korona hastalarına tarihi geçmiş ilaçlar veriliyor
CHP'li Murat Emir'den tartışma yaratacak iddia: Korona hastalarına tarihi geçmiş ilaçlar veriliyor
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 7 bin 112 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 7 bin 112 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Seren Serengil Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Enes Ünal Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Mustafa Denizli Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Japonya'nın Covid-19 politikasına yön veren isimden "olimpiyat" uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 10:27:11. #1.15#

title