Japonya'nın başkenti Tokyo'da Trump destekçileri yürüyüş düzenledi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, ABD Başkanı Donald Trump destekçileri yürüyüş düzenledi.

Sosyal medya platformu Twitter'da yayımlanan bazı görüntülere göre, Trump yanlıları, ellerinde ABD bayraklarıyla Tokyo sokaklarında yürüdü.

Destekçiler "Tanrı Amerika'yı korusun", "Doğu Asya Trump'ı seviyor", "Trump kazanırsa Japonya kazanır", "Japonya Trump'ın yanında", "Hileyi ortaya çıkar" yazılı pankartlar taşıdı.

Trump maskeleri takanların bulunduğu yürüyüşte, "ABD seçimleri iyi ile kötünün kavgasıdır" diye anonslar geçildi.

Yürüyüşte, Trump ve ABD lehine sloganlar da atıldı.

ABD'de göstericiler Kongre binasını basmıştı

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta, Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanmış, ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş ve binaya girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, göstericilerden bir kısmı barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş ve Pentagon tüm Washington Ulusal Muhafızlarını aktif hale getirdiğini duyurmuştu. Kongredeki olaylar kontrol altına alındıktan sonra ortak oturum yeniden başlamış ve Başkan Joe Biden'in seçimi kazandığı tescillenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan