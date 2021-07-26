Japonya'nın Aomori eyaleti açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem
??????? Japonya'nın kuzeyinde yer alan Aomori eyaleti açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
??????? Japonya'nın kuzeyinde yer alan Aomori eyaleti açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Aomori eyaleti açıklarında yerel saatle 11.16'da, 70 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.
JMA 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan