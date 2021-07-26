Japonya'nın Aomori eyaleti açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Japonya'nın Aomori eyaleti açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın Aomori eyaleti açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

??????? Japonya'nın kuzeyinde yer alan Aomori eyaleti açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

??????? Japonya'nın kuzeyinde yer alan Aomori eyaleti açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Aomori eyaleti açıklarında yerel saatle 11.16'da, 70 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

JMA 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Meteoroloji ve AFAD'dan Karadeniz'deki 5 şehrimize sel ve heyelan uyarısı
Meteoroloji ve AFAD'dan Karadeniz'deki 5 şehrimize sel ve heyelan uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Fatma Girik Bülent Serttaş Erkan Petekkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Elmas Metin Oktay İsmail Köybaşı Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Japonya'nın Aomori eyaleti açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 06:20:28. #1.14#

title