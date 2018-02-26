Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima Açıklaması

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Suriyeli mülteciler konusunda Gaziantep'in büyük bir başarıya imza attığını ve tüm dünyaya mükemmel bir model olduğunu belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile makamında bir araya geldi.

Şahin, ziyarette yaptığı konuşmada, Japon ve Türk halkının tarih boyunca dost ve kardeşlik ilişkileri içinde olduğunu ifade etti.

Japon ve Türk halkının en zor zamanlarda bir araya gelerek dünyanın daha yaşanabilir, daha adaletli hale gelmesi için sağlam duran iki halk olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Güçlü bir şekilde sesimizi dünyaya duyurmamız gerekiyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına geldiğim zaman Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı bizlere Türkiye'nin gelişmişliğinden dolayı Türkiye'den çıkarak Afrika ülkelerine destek vereceklerini söylediler. Bölgede yaşanan göç yüzünden 500 bin Suriyeliyle artan altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan projelerimize Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansının vereceği destekle belediyecilik görevimizi yerine getirmekte elimizi güçlendireceğini anlattık, hazırlanan projelerimize destek verildi. Bu manada ülkem ve şehrim adına çok teşekkür ediyorum."

Hibe programlarından yeteri kadar destek alabilmeleri için önce kurumsal kapasiteye paralel olarak projeler üretme gücü olması gerektiğini ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü, güçlü kurumsal yapısıyla altyapı çalışmalarında hibe desteği aldı. Dış Kaynaklardan Sorumlu Daire Başkanlığı, 200 milyon lira hibe desteği almayı başardı. Yaşanan zorlukta ciddi bir devlet desteğinin yanı sıra dış kaynaklardan güçlü hibe desteği alarak halkımızın yaşam kalitesini aşağıya çekmeden ciddi bir yatırım hamlesine dönüştürdük. Bu bakımdan örnek bir belediyeyiz."

Fırat Kalkanı Harekatı ile Cerablusluların Cerablus'a, El Bablıların da El Bab'a döndüğünü aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"O toprağın gerçek sahiplerinin geri dönmesini amaçlayan Zeytin Dalı Operasyonu ise devam ediyor. Bu harekat bittiğinde 350 bin kişi Afrin'e toprağına kavuşacak. Toplamda 1 milyon kişinin vatanına geri döneceğini düşünüyoruz. Bir taraftan aldığımız desteklerle büyük yatırımlar yaparken bir taraftan da komşularımızın kendi toprağına dönmesi noktasında onları destekliyoruz. Güvenli bölge, huzur koridoru oluşunca iki yönlü çözümü yakından takip edeceğiz, sonuçlandıracağız. Birlikte yaşamak felsefesiyle 'Gaziantep Göç Yönetimi Modeli'ni geliştirdik. Göçmenlerin sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak için mücadele ettik. Bir Gaziantep modeli oluşturduysak Japonya'nın, Japon halkının ve Japon hükümetinin gerçek dostluğu sayesindedir. En büyük paydaşımız, en büyük ortağımız, en büyük destekçimiz oldunuz."

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima da Şahin'in ilettiği mesajları ivedi şekilde Tokyo ile paylaşacağını ifade etti.

Gaziantep'te 500 bin Suriyeli mültecinin sıcak bir ortamda kaldığına şahitlik ettiğini anlatan Miyajima, şunları kaydetti:

"Sizin yükünüzü azaltmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Mültecilerin şehirde kalması uzuyor. Suriyelilerle Gaziantepli yerel halkın birlikte yaşama pratiği karşımıza çıkıyor. Sizler bu noktada dikkatli ve girişimci bir şekilde konuya yaklaştınız. Bu iki halkın sorunsuz bir şekilde birlikte yaşadığını gözlemliyoruz. Ankara'da uluslararası yetkililer, Suriyeli mülteciler konusunda Gaziantep'in büyük bir başarıya imza attığını, tüm dünyaya mükemmel bir model olduğu kanaatindeyiz."

Konuşmaların ardından Şahin, Miyajima'ya günün anısına fincan takımı hediye etti.