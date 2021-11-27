Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Gaziantep Üniversitesini ziyaret etti - Haberler
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Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Gaziantep Üniversitesini ziyaret etti

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Gaziantep Üniversitesini ziyaret etti

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Gaziantep Üniversitesine (GAÜN) ziyarette bulundu.

GAZİANTEP (AA) - Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Gaziantep Üniversitesine (GAÜN) ziyarette bulundu.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Kazuhiro, Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği kampüsteki Uyum ve İnovasyon Merkezi'nde inceleme yaptı.

Burada açıklamada bulunan Kazuhiro, merkezin geçici koruma altındaki Suriyeliler başta olmak üzere tüm öğrencileri ileri mühendislik çalışmalarıyla bir araya getirdiğini bildirdi.

Suriyeli öğrencilerin GAÜN'e uyum sağlamasından dolayı etkilendiğini belirten Kazuhiro, "Öğrencilerin bu merkezden daha çok faydalanmaları ve yaptıkları çalışmaları daha da ileri götürmelerinin hem Türkiye hem de Orta Doğu ülkelerine fayda sağlayacağını düşünüyorum. Umuyorum Japonya'nın bu merkeze yaptığı yardım, genç ve tutkulu öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine katkı sunuyordur." ifadelerini kullandı.

Kazuhiro, öğrencilerle de sohbet etti.

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri

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