Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro'dan Bartın Milletvekili Tunç'a ziyaret
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Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro'dan Bartın Milletvekili Tunç'a ziyaret

19.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:35
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro'dan Bartın Milletvekili Tunç'a ziyaret

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.

Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı da olan Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükelçi Suzuki Kazuhiro ile Japon-Türk parlamentoları arasındaki etkileşimin teşviki başta olmak üzere, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda istişarede bulunduklarını belirtti.

Türkiye ile Japonya'nın tarihi dostluk bağları bulunan iki ülke olduğuna işaret eden Tunç, Asya Pasifik'teki stratejik ortak olan Japonya ile olan ilişkileri her alanda geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Büyükelçi Suzuki de Kovid-19 salgınının sona ermesinin ardından, Bartın'ı ziyaret etmek arzusunda olduğunu da belirterek, Tunç'a çalışmalarında kolaylık diledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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