Japonya'nın Akita eyaletinde kuş gribi vakası görüldü - Haberler
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Japonya'nın Akita eyaletinde kuş gribi vakası görüldü

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'nın Akita eyaletinde kuş gribi vakası görüldü

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Akita eyaletinde bir tavuk çiftliğinde kuş gribi vakası tespit edildi.

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Akita eyaletinde bir tavuk çiftliğinde kuş gribi vakası tespit edildi.

Kyodo ajansının haberine göre, Yokote bölgesinde bir tavuk çiftliğinde sezonun ilk kuş gribi vakası saptandı.

Görevli veteriner, çiftlikte tavuk ölümlerinin artış gösterdiğini yerel sağlık birimlerine rapor etti.

Çiftlikte test yapılan 13 tavuğun 12'sinde kuş gribi belirlenmesi üzerine durum Tarım Bakanlığına bildirildi.

Akita Valiliği, yaklaşık 143 bin tavuğun itlaf edileceğini açıkladı.

Çiftliğin 10 kilometre çapında tavukların dolaştırılması ve yumurta sevkiyatı yasaklandı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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