Japonya'nın 2022 savunma bütçe talebi yaklaşık 50 milyar dolar
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Japonya'nın 2022 savunma bütçe talebi yaklaşık 50 milyar dolar

Japonya'nın 2022 savunma bütçe talebi yaklaşık 50 milyar dolar
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya Savunma Bakanlığının 2022 mali yıl bütçe talebinin 5,47 trilyon yen (49,6 milyar dolar) olarak hedeflediği bildirildi.

Japonya Savunma Bakanlığının 2022 mali yıl bütçe talebinin 5,47 trilyon yen (49,6 milyar dolar) olarak hedeflediği bildirildi.

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre çevrim içi bir araya gelen bakanlık komisyonu Nisan 2022'de başlayacak yeni mali yıl bütçesi kapsamlı talebini karara bağladı.

Buna göre mevcut mali yıla kıyasla, yeni yıl savunma bütçe diliminin 10 milyar yen düşürülerek 5,47 trilyon yen (49,6 milyar dolar) olması hedefleniyor.

Bütçe kapsamında, Çin'in tehditkar faaliyetlerini sürdürdüğü güneybatıdaki adalara ekipman ve personel sevkiyatına yönelik iki geminin tedarik edilmesine, 92 milyon dolar ayrılacak.

Kara Öz Savunma Kuvvetlerine (GSDF) ait güdümlü füzeleri, destroyer ve savaş uçaklarından fırlatılabilen uzun menzilli seyir füzelerine dönüştürülmesi projesi için 345 milyon dolar harcanacak.

Bakanlık, yeni nesil savaş uçakları ile bu uçakların motorlarının dizaynı, füze izlemeye yönelik uydu takip sistemleri, deniz gözetleme operasyonları için sualtı drone'ları ve yapay zeka kapsamlı araştırma ve geliştirme faaliyetleri için 2,9 milyar dolar tahsis edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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