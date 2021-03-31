Japonya, Nijerya'ya sağlık sektörünü geliştirmesi için 18,2 milyon dolarlık destek sağladı
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Japonya, Nijerya'ya sağlık sektörünü geliştirmesi için 18,2 milyon dolarlık destek sağladı

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Japonya, Nijerya'ya sağlık sektörünü geliştirmesi için 18,2 milyon dolarlık destek sağladı

Japonya, Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın sağlık sektörünü geliştirmesi için 18,2 milyon dolarlık destek sağladı.

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Japonya, Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın sağlık sektörünü geliştirmesi için 18,2 milyon dolarlık destek sağladı.

Nijerya Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Clem Agba, Benin eyaletindeki eğitim ve araştırma hastanesi ziyaretinde yaptığı açıklamada, Japonya'nın, sağlık alanını geliştirmeleri için 18,2 milyon dolarlık destek sağladığını belirtti.

Agba, söz konusu desteğin, sağlık çalışanlarının geliştirilmesi ve ekipman şeklinde olacağını ifade etti.

Bu desteğin ülkedeki 7 sağlık merkezinde kullanılacağını aktaran Agba, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için ABD Uluslararası Kalkınma Ajansında (USAID) da 200 vantilatör desteği aldığını söyledi.

Nijerya'da her yıl yüzlerce kişi kolera, çocuk felci, sıtma, ishal ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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