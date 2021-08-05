Japonya, Nepal'e 1,6 milyon doz Kovid-19 aşısı tedarik edecek
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Japonya, Nepal'e 1,6 milyon doz Kovid-19 aşısı tedarik edecek

Japonya, Nepal'e 1,6 milyon doz Kovid-19 aşısı tedarik edecek
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine destek olmak amacıyla Nepal'e 1,6 milyon doz aşı sağlayacak.

Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine destek olmak amacıyla Nepal'e 1,6 milyon doz aşı sağlayacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Japonya, 28 milyon nüfuslu Güney Asya ülkesi Nepal'e aşı yardımında bulunacak.

Birleşmiş Milletler destekli Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı kanalıyla Nepal'e 1,6 milyon doz aşı temin edilecek.

Tedarikin 510 bin ve 330 bin dozluk ilk kısımları hava yoluyla bu hafta sonuna kadar Nepal'e gönderilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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