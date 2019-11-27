Japonya NATO'nun siber savaş tatbikatına katılacak

27.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:22

Japonya'nın Kuzey Atlantik İttifakı Örgütünün (NATO) gelecek hafta Estonya'da düzenlenecek siber savaş tatbikatında resmi katılımcı olacağı bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya Savunma Bakanlığı, 2015'ten bu yana gözlemci statüsünde yer aldığı NATO'nun "Siber Koalisyon" tatbikatında bu yıl ilk kez doğrudan katılımcı olacağını duyurdu.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, NATO üyesi 29 ülkeden 27'sinin yanı sıra 6 partner ülke ve Avrupa Birliği'nin (AB) yer alacağı tatbikata Asya'dan katılan tek ülkenin Japonya olacağı belirtildi.

Kaynak: AA