Japonya, Myanmarlı futbolcu Aung'a mülteci statüsü verdi

Japonya'nın, iltica başvurusu yapan Myanmarlı futbolcu Pyae Lyan Aung'a mülteci statüsü verdiği belirtildi.

Japonya'nın, iltica başvurusu yapan Myanmarlı futbolcu Pyae Lyan Aung'a mülteci statüsü verdiği belirtildi.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Myanmar Ulusal Futbol Takımı kalecisi Aung'un mülteci statüsü için haziranda yaptığı başvuru sonuçlandı.

Aung, avukatıyla gittiği Osaka Bölgesel Göç Bürosundan mülteci belgesini teslim aldı.

Mayısta Tokyo'da oynadığı dünya kupası eleme maçı öncesinde "3 parmak" işaret yapan Aung, takımıyla ülkesine geri dönmemişti.

Haziranda Japonya'ya iltica başvurusu yapan Aung, Japonya Göç Hizmetleri Ajansı tarafından mülakat periyoduna alınmıştı.

Ajans, Myanmar'daki askeri rejimin kendisine karşı çıkan sivillere yönelik muamelesini göz önüne alarak, ülkesine dönmesi halinde Aung'un "zulümle karşılaşabileceği" kanısına varıldığını açıklamıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 1006 kişi hayatını kaybederken ordu ile darbe karşıtı gruplar arasında çatışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan