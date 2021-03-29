Japonya, Myanmar'daki sivillere yönelik şiddeti kınadı
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Japonya, Myanmar'daki sivillere yönelik şiddeti kınadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Japonya, Myanmar'daki sivillere yönelik şiddeti kınadı

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, Myanmar'daki askeri darbe ve sivillere yönelik şiddet eylemlerini şiddetle kınadıklarını ifade etti.

ABD, askeri darbeyle kan gölüne dönen Myanmar için harekete geçiyor! Darbecilere yeni yaptırımlar yolda
ABD, askeri darbeyle kan gölüne dönen Myanmar için harekete geçiyor! Darbecilere yeni yaptırımlar yolda

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, Myanmar'daki askeri darbe ve sivillere yönelik şiddet eylemlerini şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, Myanmar'da ordunun darbe yaparak yönetime el koymasının ardından gündemden düşmeyen sivillere yönelik şiddet eylemlerine ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Tokyo'nun durumu endişeyle izlediği belirtilen açıklamada, "Japonya hükümeti, uluslararası toplum tarafından tekrarlanan çağrılara rağmen ordu ve polis tarafından sivillere karşı güç kullanımının çok sayıda ölüm ve yaralanmaya neden olmaya devam ettiği ve ölü sayısının yalnızca 27 Mart'ta en yüksek sayıya ulaştığı Myanmar'daki durumu şiddetle kınamaktadır" ifadelerine yer verildi. Sivillere ateş etmek, tutuklulara insanlık dışı muamelede bulunmak ve medya faaliyetlerine karşı baskı uygulamanın ordunun demokrasiye ilişkin söylemleriyle çeliştiği vurgulanan açıklamada, "Myanmar askeri yönetimi, ordunun halkın hayatını yabancı tehditlerden korumak için bir organizasyon olduğunu hatırlamalıdır" denildi.

Demokrasi çağrısı

Barışçıl protestolara karşı silah kullanılmasına müsamaha gösterilemeyeceği vurgulanan açıklamada, "Japonya hükümeti bir kez daha Myanmar ordusunu sivillere yönelik şiddeti durdurmaya, Devlet Danışmanı Daw Aung San Suu Kyi dahil gözaltına alınanları serbest bırakmaya ve Myanmar'ın demokratik siyasi sistemini hızlı bir şekilde eski haline getirmeye çağırıyor" ifadelerine yer verildi.

En kanlı gün yaşandı

Ordunun 1 Şubat'ta darbe yaparak yönetime el koyduğu Myanmar'da güvenlik güçlerinin demokrasi talebiyle sokaklara dökülen protestoculara şiddetle karşılık vermesi uluslararası kamuoyunun tepkisine neden olmuştu. Ülkede Silahlı Kuvvetler Günü olan 27 Mart, cuntanın 114 kişiyi öldürmesi nedeniyle "darbenin ardından en kanlı gün" olarak kayıtlara geçmişti. Devam eden protestolarda şuana kadar en az 400 kişi hayatını kaybetmişti. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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