Japonya, Myanmar'da tutuklanan Japon serbest gazeteci Yuki'nin salıverilmesini istiyor
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Japonya, Myanmar'da tutuklanan Japon serbest gazeteci Yuki'nin salıverilmesini istiyor

Japonya, Myanmar'da tutuklanan Japon serbest gazeteci Yuki'nin salıverilmesini istiyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya, Myanmar'da askeri darbe karşıtı protesto gösterilerine ilişkin "yalan haber" yaydığı iddiasıyla tutuklanan Japon serbest gazeteci Yuki Kitazumi'nin serbest bırakılmasını istedi.

Japonya, Myanmar'da askeri darbe karşıtı protesto gösterilerine ilişkin "yalan haber" yaydığı iddiasıyla tutuklanan Japon serbest gazeteci Yuki Kitazumi'nin serbest bırakılmasını istedi.

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, 18 Nisan'da Myanmar'ın Yangon kentindeki evindeyken gözaltına alınan 45 yaşındaki Japon gazeteci Yuki'nin salıverilmesini talep etti.

Durumu "kabul edilemez" olarak niteleyen Kato, Myanmar tarafına konuya ilişkin protesto notası gönderdiklerini belirterek, "Japon vatandaşının ivedilikle salıverilmesi çağrısı yapıyoruz." dedi.

Kyodo ajansının Japonya'nın Yangon Büyükelçiliği kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Yuki kentteki Insein hapishanesinde tutuluyor.

Myanmar güvenlik güçlerince daha önce 26 Şubat'ta gözaltına alınan Yuki bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Darbe karşıtı protestoların başlamasından bu yana güvenlik güçlerinin protestolara silahlı müdahalesi sonucu 738 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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