Japonya, Myanmar'da demokrasinin yeniden tesis edilmesi çağrısı yaptı
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Japonya, Myanmar'da demokrasinin yeniden tesis edilmesi çağrısı yaptı

24.02.2021 04:13 | Son Güncelleme: 24.02.2021 04:16
Japonya, Myanmar'da demokrasinin yeniden tesis edilmesi çağrısı yaptı

Japonya, 1 Şubat'ta ordunun askeri darbe yaptığı Myanmar'daki son durumu "derin endişeyle" izlediğini belirterek, Myanmar'ın demokratik siyasi sisteminin yeniden tesis edilmesi çağrısı yaptı.

Japonya, 1 Şubat'ta ordunun askeri darbe yaptığı Myanmar'daki son durumu "derin endişeyle" izlediğini belirterek, Myanmar'ın demokratik siyasi sisteminin yeniden tesis edilmesi çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi 46. Olağan Oturumuna çevrim içi katılan Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Myanmar'da 1 Şubat askeri darbesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Hong Kong'daki insan hakları ihlallerine değindi.

Myanmar'daki son durumu "derin endişeyle" izlediklerini belirten Motegi, "Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii dahil gözaltına alınanların salıverilmesi ve ülkenin demokratik siyasi sisteminin yeniden ve hızlıca tesis edilmesi çağrısı yapıyoruz." dedi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki yaşayan Müslüman Uygurlar ile Hong Kong'da süregelen demokrasi gösterilerindeki protestocuların insan hakları ve özgürlüklerinin korunması için Çin'i "pozitif" davranmaya çağıran Motegi, "Özgürlük, insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerler Çin'de korunmalıdır. Bu bölgelerdeki son duruma ilişkin Japonya oldukça endişelidir ve kuvvetli bir şekilde Çin'i somut pozitif hareket etmeye çağırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

BM ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuş, ordu bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

Gözaltına alınan üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürerken Suu Çii, 1 Mart'taki duruşmaya kadar gözaltında tutulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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