Japonya, Myanmar'a yeni kalkınma yardımlarını durduruyor
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Japonya, Myanmar'a yeni kalkınma yardımlarını durduruyor

25.02.2021 07:33 | Son Güncelleme: 25.02.2021 07:36
Japonya, Myanmar'a yeni kalkınma yardımlarını durduruyor

Japonya hükümeti, 1 Şubat'ta ordunun askeri darbe yaptığı Myanmar'a, yeni kalkınma yardımlarını durduracak.

Japonya hükümeti, 1 Şubat'ta ordunun askeri darbe yaptığı Myanmar'a, yeni kalkınma yardımlarını durduracak.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Tokyo hükümeti, 1 Şubat'ta ordunun askeri darbeyle ülke yönetimini ele geçirdiği Myanmar'a, yeni kalkınma yardımlarında bulunmayacak.

Buna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında uluslararası organizasyonlar ve sivil toplum örgütleri vasıtasıyla aktarılan acil yardımlar sürdürülecek.

Kyodo'nun Dışişleri Bakanlığından edindiği bilgilere göre haberde, Japonya'nın darbeyi ve barışçıl protestolarda kullanılan şiddeti kınadığı; ancak G7 bünyesindeki partnerlerinin aksine, hem Myanmar ordusu Tatmadaw hem Myanmar Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile temasını sürdürdüğüne işaret edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi 46. Oturumuna çevrim içi katılan Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Myanmar'daki son durumu "derin endişeyle" izlediklerini belirtmişti.

Bakan Motegi, "Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii dahil gözaltına alınanların salıverilmesi ve ülkenin demokratik siyasi sisteminin yeniden ve hızlıca tesis edilmesi çağrısı yapıyoruz." demişti.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etti.

BM ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınadı; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında geldi. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı aldı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 3 protestocunun ölmesinin ardından darbe karşıtı gösteriler daha kitlesel ve geniş kalabalıklarla yapılmaya başlandı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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