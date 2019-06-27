Japonya Mukogawa Kadın Üniversitesi Başkanı Kazuyoşi

Japonya Mukogawa Kadın Üniversitesi Başkanı Seguçi Kazuyoşi, Türkiye'nin insani muamele alanlarında uluslararası topluma katkı sağladığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğa sağladığı büyük katkıyla akademik kültürün gelişimine yardımcı oldu. Bu başarı dikkat çekicidir." dedi.

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı tevdi edildi.

Üniversitede gerçekleştirilen törende konuşan Kazuyoşi, Türkiye ve Japonya'nın yüz yıldan uzun süredir güçlü ilişkilerle birbirine bağlı olduğunu söyledi.

Kazuyoşi, iki ülke toplumunun birbirlerine karşı iyi niyet beslediklerine dikkati çekerek "Japon milleti, 1980'de başlayan İran-Irak savaşında Tahran Havaalanı'nda mahsur kalan Japonları özel bir uçakla kurtardıkları için Türk milletine minnettar." ifadesini kullandı.

Mülteci kabulü ve insani muamele

Türkiye'nin ekonomisini yeniden inşa ettiğine ve bu süreçte dünyanın en fazla mültecisini kabul eden ülke konumuna geldiğine dikkati çeken Kazuyoşi, Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Türkiye'nin 3,6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını anımsattı.

Kazuyoşi, Türkiye'nin insani yardımlarının uluslararası toplum tarafından büyük saygı gördüğüne işaret ederek iki ülke arasındaki eğitim iş birliğine de dikkat çekti.

İş birliği çerçevesinde öğrenci değişimi programlarının her yıl düzenlendiğini anlatan Kazuyoşi, birçok seviyede öğrencilerin iki ülkede eğitim fırsatlarını yakaladığını ve bunun iş birliğine yarar sağladığını dile getirdi.

Kazuyoşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci kabulü ve Türkiye'nin insani muamele alanlarında uluslararası topluma katkı sağladığını vurgulayarak "Erdoğan, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğa sağladığı büyük katkıyla akademik kültürün gelişimine yardımcı oldu, bu başarı dikkat çekicidir." diye konuştu.

Bu başarı dolayısıyla Mukogawa Kadınlar Üniversitesi olarak Erdoğan'a fahri doktora derecesi sunmak istediklerini kaydeden Seguçi, "Türkiye'nin ve Türk-Japon dostluğunun giderek daha da gelişmesini de selamlamak isterim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA