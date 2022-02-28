Japonya Merkez Bankası, Rusya'nın yen cinsinden döviz rezervlerini donduracak - Haberler

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Japonya Merkez Bankası, Rusya'nın yen cinsinden döviz rezervlerini donduracak

AA, Dilara Zengin Okay - Güncel
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Japonya Merkez Bankası, Rusya'nın yen cinsinden döviz rezervlerini donduracak

Japonya Merkez Bankasının Rusya'nın yen cinsinden döviz rezervlerini donduracağı bildirildi.

Japonya Merkez Bankasının Rusya'nın yen cinsinden döviz rezervlerini donduracağı bildirildi.

Nikkei'de yer alan haberde, Japonya Merkez Bankasının G7 ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları artırma çabalarıyla iş birliği içinde olduğu vurgulandı.

Haberde, Japonya Merkez Bankasının geçen yıl itibariyle Rusya için yaklaşık 4 ila 5 trilyon yen (34-43 milyar dolar) rezervi olduğu kaydedildi.

Japon hükümetinin Rus merkez bankasıyla ilişkileri sınırladığına işaret edilen haberde, Rusya'nın yen cinsinden döviz rezervlerini donduracağı belirtildi.

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AA / Dilara Zengin Okay - Güncel

Japonya, Döviz, Rusya, Güncel, Haberler

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