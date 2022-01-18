Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, 2022 mali yılına ilişkin enflasyon ve büyüme beklentilerini yükseltti.

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bıraktı. Söz konusu kararı 1'e karşı 8 oyla alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini duyurdu.

Banka ayrıca, kredilerini teşvik etmeye yönelik fon sağlama önlemi kapsamında kredi kullandırımı için 30 Haziran 2022 olan son tarihi de bir yıl uzattı.

Bankanın karar metninde, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasına devam edileceği vurgulanarak, "Yıllık enflasyon yüzde 2 hedefini aşana ve istikrarlı bir şekilde hedefin üzerinde kalana kadar parasal tabanın genişletilmesine devam edeceğiz." denildi.

BoJ'un, ağırlıklı olarak firmaların finansmanını desteklemeye ve finansal istikrarını sürdürmeye devam edeceği vurgulanan metinde, "Şimdilik banka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini yakından takip edecek ve gerekirse ek genişleyici önlemler almaktan çekinmeyecektir. Ayrıca, kısa ve uzun vadede faiz oranlarının bugünkü veya daha düşük seviyede kalması beklenmektedir." mesajı ise korundu.

"Ekonomik faaliyete yönelik riskler şu an için aşağı yönlü"

BoJ'un ekonomik aktivite ve fiyat görünümüne ilişkin değerlendirme ve beklentilerinin yer aldığı metin de bankanın sitesinde yayımlandı.

Metinde, dış talepteki artış, destekleyici finansal koşullar ve hükümetin önlemleriyle desteklenen Japonya ekonomisinin, hizmet tüketimi üzerinde Kovid-19 salgınından kaynaklanan aşağı yönlü baskı ve arz yönlü kısıtlamaların etkilerinin azalmasıyla toparlanmasının muhtemel olduğu belirtildi.

Bundan sonraki süreçte Japonya ekonomisinin, gelirden harcamaya kadar verimli bir döngünün sağlanmasıyla potansiyelinin üzerinde bir hızda büyümeye devam etmesinin beklendiği vurgulanan metinde, şunlar kaydedildi:

"Enflasyondaki yıllık değişim oranı, enerji fiyatlarındaki yükseliş, cep telefonu ücretlerindeki azalmanın etkilerinin dağılması ve hammadde maliyetlerindeki artış gibi faktörlerle oynak bir seyir izlese de şimdilik pozitif bölgede ılımlı bir şekilde artması muhtemel. Bundan sonraki süreçte enerji fiyatlarındaki artışın katkısının azalacağı öngörülse de çıktı açığındaki iyileşme ile orta ve uzun vadeli beklentiler paralelinde Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış hızının projeksiyon dönemi sonuna doğru yüzde 1 civarında kalması beklenmektedir. Ekonomik görünüm açısından ise Kovid-19'un seyri ve yurt içi ile yurt dışı ekonomiler üzerindeki etkisi dikkati çekmeye devam ediyor. Ayrıca, arz yönlü kısıtlamaların yanı sıra emtia fiyatlarındaki etkileri ve bunların ekonomik faaliyet ve fiyatlar üzerindeki etkileri dikkate alındığında, denizaşırı ekonomilerdeki gelişmelere ilişkin yüksek belirsizlikler bulunmaktadır."

Metinde, tüm bu gelişmeler paralelinde bir önceki tahmin dönemi ile kıyaslandığında, öngörülen büyüme oranlarının 2021 mali yılı için düşürüldüğü, 2022 mali yılı için ise yükseltildiği aktarılarak, "Kovid-19'un etkisine bağlı olarak ekonomik faaliyete yönelik riskler şu an için aşağı yönlü, ancak projeksiyon döneminin ortası ve fiyatlara yönelik riskler dengelidir." değerlendirmeleri yapıldı.

Büyüme ve enflasyon beklentileri

Banka, Mart 2022'de bitecek 2021 mali yılına ilişkin enflasyon orta noktası tahminini yüzde 0 düzeyinde korurken, aynı döneme ilişkin reel Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSHY) beklentisini yüzde 3,4'ten yüzde 2,8'e düşürdü.

Öte yandan banka, Mart 2023'te bitecek 2022 mali yılına ilişkin enflasyon beklentisini yüzde 0,9'dan yüzde 1,1'e yükseltti, büyüme öngörüsünü ise yüzde 2,9'dan yüzde 3,8'e revize etti.

Yapılan tahminlere göre, enflasyonun 2023 mali yılında yüzde 1,1 düzeyinde olacağı beklenirken, bu da 8 yıldır BoJ Başkanlığı görevini yürüten Haruhiko Kuroda'nın ultra gevşek para politikalarına rağmen 10 yıllık zaman diliminde yüzde 2'lik enflasyon hedefini tutturamayacağına işaret ediyor.