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Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi, büyüme beklentilerini düşürdü

Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, Mart 2021'de biten mali yıla ilişkin daralma beklentisini yüzde 3-5 aralığından yüzde 4,5-5,7 aralığına yükseltti.

Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi, büyüme beklentilerini düşürdü
15.07.2020 09:55 | Son Güncelleme: 15.07.2020 09:55

Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, Mart 2021'de biten mali yıla ilişkin daralma beklentisini yüzde 3-5 aralığından yüzde 4,5-5,7 aralığına yükseltti.

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bıraktı. Söz konusu kararı 1'e karşı 8 oyla alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini duyurdu.

Banka, 2 trilyon yenlik şirket tahvili ve 3 trilyon yenlik şirket bonosu alımlarına da devam edeceğini, ayrıca Mart 2021 sonuna kadar her biri için 7,5 trilyon yenlik ek alım yapacağını anımsattı.

BoJ'un kararlarını açıkladığı metinde, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasına devam edileceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Yıllık enflasyon yüzde 2 hedefini aşana ve istikrarlı bir şekilde hedefin üzerinde kalana kadar parasal tabanın genişletilmesine devam edeceğiz. Banka, ağırlıklı olarak firmaların finansmanını desteklemeye ve finansal istikrarını sürdürmeye devam edecektir. Şimdilik banka, Kovid-19'un etkisini yakından takip edecek ve gerekirse ek genişleyici önlemler almaktan çekinmeyecektir. Ayrıca, kısa ve uzun vadede faiz oranlarının bugünkü veya daha düşük seviyede kalması beklenmektedir."

Ekonomik beklentiler

BoJ'un ekonomik aktivite ve fiyat görünümüne ilişkin değerlendirme ve beklentilerinin yer aldığı metin de bankanın sitesinde yayımlandı.

Japonya ekonomisinin bu yılın ikinci yarısından itibaren kademeli toparlanmasının beklendiği aktarılan metinde, ancak Kovid-19 salgınının dünya çapında yayılmaya devam etmesi nedeniyle söz konusu toparlanma hızının ılımlı olacağı kaydedildi.

Ekonomik aktivite ve fiyat görünümünün, Kovid-19'un yurt içi ve yurt dışı ekonomiler üzerindeki etkisinin büyüklüğüne bağlı olarak değişebileceği vurgulanan metinde, bu nedenle son derece belirsiz bir tablo bulunduğu ifade edildi.

Metne göre, banka enflasyon beklentisini 2020 mali yılı için yüzde eksi 0,7 ila yüzde eksi 0,3 aralığından, yüzde eksi 0,6 ila yüzde eksi 0,4 aralığına revize etti. Tüketim vergisi artırımının etkileri hariç tutulduğunda ise daha önce 2020 için yüzde eksi 0,8 ila yüzde eksi 0,4 aralığında bulunan enflasyon beklentisi yüzde eksi 0,7 ila yüzde eksi 0,5 olarak güncellendi.

Banka, 2020 mali yılı için reel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) beklentisini yüzde eksi 5 ila yüzde eksi 3 aralığından, yüzde eksi 5,7 ila yüzde eksi 4,5 aralığına genişletti.

Japonya ekonomisi için daha önce yüzde 2,8-3,9 olarak duyurulan 2021 büyüme beklentisi de yüzde 3-4 bandına revize edildi.

Kaynak: AA

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