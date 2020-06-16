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Japonya Merkez Bankası'ndan daha fazla destek taahhüdü

Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri karşısında ek genişleyici önlemler almaktan çekinmeyeceği taahhüdünde bulundu.

Japonya Merkez Bankası'ndan daha fazla destek taahhüdü
16.06.2020 09:53 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:56

Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri karşısında ek genişleyici önlemler almaktan çekinmeyeceği taahhüdünde bulundu.

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bıraktı. Söz konusu kararı 1'e karşı 8 oyla alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini duyurdu.

Banka, 2 trilyon yenlik şirket tahvili ve 3 trilyon yenlik şirket bonosu alımlarına devam edeceğini, ayrıca Mart 2021 sonuna kadar her biri için 7,5 trilyon yenlik ek alım yapacağını da açıkladı.

BoJ'un kararlarını açıkladığı metinde, Kovid-19 salgınının yurt içi ve yurt dışı ekonomileri olumsuz etkilediği belirtilerek, ihracat ve sanayi üretiminin önemli ölçüde azaldığı, kamu yatırımlarının ise ılımlı bir şekilde arttığı vurgulandı.

Metinde, parasal koşulların uyumlu olduğuna işaret edilerek, "Fiyat cephesinde, temel olarak petrol fiyatlarındaki düşüşten etkilenen tüketici fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 0 civarında. Enflasyon beklentilerinin ise nispeten zayıfladığı görüldü." denildi.

Japonya'da ekonomik aktivitenin kademeli toparlanmasının beklendiği aktarılan metinde, şunlar kaydedildi:

"Banka, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasına devam edecek. Yıllık enflasyon yüzde 2 hedefini aşana ve istikrarlı bir şekilde hedefin üzerinde kalana kadar parasal tabanın genişletilmesine devam edeceğiz. Banka, ağırlıklı olarak firmaların finansmanını desteklemeye ve finansal istikrarını sürdürmeye devam edecektir. Şimdilik banka, Kovid-19'un etkisini yakından takip edecek ve gerekirse ek genişleyici önlemler almaktan çekinmeyecektir. Ayrıca, kısa ve uzun vadede faiz oranlarının bugünkü veya daha düşük seviyede kalması beklenmektedir."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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