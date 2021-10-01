Japonya Merkez Bankası, Kişida hükümetinde 'agresif para politikalarını' sürdürecek - Haberler
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Japonya Merkez Bankası, Kişida hükümetinde "agresif para politikalarını" sürdürecek

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya Merkez Bankası, Kişida hükümetinde

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda Haruhiko, hafta başında başbakanlığı üstlenmesi beklenen Kişida Fumio hükümetinde, BoJ'un "agresif para politikalarını" koruyacağını söyledi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda Haruhiko, hafta başında başbakanlığı üstlenmesi beklenen Kişida Fumio hükümetinde, BoJ'un "agresif para politikalarını" koruyacağını söyledi.

BoJ Başkanı Kuroda, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen çevrim içi forumda, Japonya ekonomisine yönelik görüşlerini paylaştı.

Kuroda, Japonya ekonomisinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi döneme bu yıl sonu ya da 2022 başlarında geri dönebileceği tahmininde bulundu.

Kuroda, "Yeni hükümet, yeni kabine düzenleyici dahil hangi tür mali politikaları takip ederse, BoJ olarak, yüzde 2 fiyat istikrarı hedefine bir an önce ulaşılması için agresif parasal politikalarımızı koruyacağız." dedi.

"Direktiflerimiz bu yönde ve değişmesi muhtemel değil" diyen Kuroda, BoJ ve hükümetin hem kendi rollerini korumaları hem de iş birliği yapmalarının faydalarına dikkati çekti.

Kuroda, "BoJ düşük faiz oranlarını kontrol altında tutarken, Japon hükümeti harcamalarını büyük ölçüde genişletti. Bunun sonucunda bazı pozitif sinerji etkileri ya da karma etkileri olabiliyor." dedi.

???????Kişida, 4 Ekim'de, Liberal Demokrat Parti (LDP) ve koalisyon ortağı Komeito'nun hakimiyetindeki Temsilciler Meclisi (Şuugiin) oturumunda, Japonya'nın yeni başbakanı ilan edilecek.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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