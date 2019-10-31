Japonya Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi
Japonya Merkez Bankası(BOJ), bu ayki toplantısında faiz oranını değiştirmedi.
31.10.2019 08:27
Japonya Merkez Bankası(BOJ), bu ayki toplantısında faiz oranını değiştirmedi.
Kaynak: Dunya.com
Japonya Merkez Bankası(BOJ), bu ayki toplantısında faiz oranını değiştirmedi.
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