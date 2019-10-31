Japonya Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası(BOJ), bu ayki toplantısında faiz oranını değiştirmedi.

31.10.2019 08:27
Japonya Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası(BOJ), bu ayki toplantısında faiz oranını değiştirmedi.

Kaynak: Dunya.com

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