Japonya meclisi, Çin'deki "insan hakları durumundan" endişeli

SİNCAN, ANKARA (AA) - Japonya'da, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Hong Kong Özel İdare Bölgesi dahil Çin'deki "insan hakları durumlarına" yönelik endişe taşındığını bildiren meclis kararı kabul edildi.

Japonya Temsilciler Meclisinde (Şuugiin) Çin'deki bazı bölgelerde "ciddi insan hakları durumlarına yönelik endişe taşındığını" bildiren karar onaylandı.

Kararda "insan hakları ihlalleri" ifadesinin kullanılmaması ve adı geçen bölgelere yönelik "ciddi insan hakları durumları" ifadelerinden doğrudan Çin'in sorumlu tutulmaması dikkati çekti.

Söz konusu durumlara Japon hükümetinin yapıcı müdahale etmesi çağrısı yapılan kararda Pekin yönetiminin sorumluluk alması talep edildi.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Hong Kong Özel İdare Bölgesi, Tibet, İç Moğolistan'a atıfta bulunulan kararda "statükonun zor kullanılarak değiştirilmesini, ciddi insan hakları durumlarında, uluslararası topluma tehdit olarak algılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası toplumun, Çin'deki dini özgürlüklerin ihlal edilmesi konusundaki endişelerine işaret edilen kararda, Japonya hükümetine, söz konusu durumlara ilişkin bilgi toplaması ve tüm resmin farkına varması çağrısı yapıldı.

İnsan hakları sorunlarının "bir ülkenin iç işlerinin ötesine geçtiği ve uluslararası toplumu ilgilendirdiği" vurgulanan kararda, söz konusu bölgelerde zulüm altında yaşadığını iddia eden kişilerin varlığına ve diğer ülkelerin de bu kişilere yardım tekliflerine dikkat çekildi.

Kararda, gidişatın izlenmesi ve kapsamlı önlemler uygulaması için diğer ülkelerle iş birliği yapılması da talep edildi.

Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Değerlerimizi paylaşan ülkelerle iş birliği halinde çalışıyoruz. Bu kararın amacını temel alarak, hükümet uluslararası toplumla yakın iş birliğini sürdürecek." dedi.

Karardaki "insan hakları ihlallerinin kınanması" ifadelerinin, iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) ortağı Komeito'nun talebiyle revize edildiği bildirildi.

LDP içi kaynaklara göre Danışma Meclisinin de benzer bir kararı, hafta içi başlayacak Pekin 2022 Kış Olimpiyatları sonrası kabul edeceği kaydedildi.