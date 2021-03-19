Japonya MB "eksi yüzde 0.1"deki faizleri değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası (BoJ), Cuma günü, "eksi yüzde 0.1" düzeyindeki kısa vadeli faiz oranlarını değiştirmediğini ve 10 yıllık tahvil getirileri hedef aralığını "eksi yüzde 0.25" ile "yüzde 0.25" aralığına genişlettiğini açıkladı.

BoJ ayrıca, 10 yıllık tahvil getirilerinin "yüzde sıfır" dolayında kalması için üst sınır belirlemeden gerekli miktarda tahvil alacağını da ekledi.

BoJ açıklamasında ayrıca, yaklaşık 12 trilyon yen'lik üst limitlerle, gerektiğinde borsa yatırım fonları (exchange-traded funds - ETF) satın alınacağı, Japonya gayrimenkul yatırım ortaklıklarının (Japan real estate investment trusts/ J-REIT) ise, Covid-19 krizi sona erdikten sonra bile yaklaşık 180 milyar yen ile sınırlanacağı belirtildi.

Enflasyonda yüzde 2'lik hedefe olan bağlılığını ve gerekli olduğu sürece niteliksel ve niceliksel genişlemeye devam etme hedefinin de yinelendiği BoJ açıklamasında, koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin izleneceği ve "gerekirse ek gevşetici önlemler alınmasından çekinilmeyeceği, ayrıca kısa ve uzun vadeli politika faiz oranlarının şu anki veya daha düşük düzeylerde kalmasının beklediği" vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı