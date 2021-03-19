Japonya MB "eksi yüzde 0.1"deki faizleri değiştirmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Japonya MB "eksi yüzde 0.1"deki faizleri değiştirmedi

19.03.2021 08:42 | Son Güncelleme: 19.03.2021 08:47
Japonya MB

Japonya Merkez Bankası (BoJ), Cuma günü, "eksi yüzde 0.1" düzeyindeki kısa vadeli faiz oranlarını değiştirmediğini ve 10 yıllık tahvil getirileri hedef aralığını "eksi yüzde 0.25" ile "yüzde 0.25" aralığına genişlettiğini açıkladı.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), Cuma günü, "eksi yüzde 0.1" düzeyindeki kısa vadeli faiz oranlarını değiştirmediğini ve 10 yıllık tahvil getirileri hedef aralığını "eksi yüzde 0.25" ile "yüzde 0.25" aralığına genişlettiğini açıkladı.

BoJ ayrıca, 10 yıllık tahvil getirilerinin "yüzde sıfır" dolayında kalması için üst sınır belirlemeden gerekli miktarda tahvil alacağını da ekledi.

BoJ açıklamasında ayrıca, yaklaşık 12 trilyon yen'lik üst limitlerle, gerektiğinde borsa yatırım fonları (exchange-traded funds - ETF) satın alınacağı, Japonya gayrimenkul yatırım ortaklıklarının (Japan real estate investment trusts/ J-REIT) ise, Covid-19 krizi sona erdikten sonra bile yaklaşık 180 milyar yen ile sınırlanacağı belirtildi. 

Enflasyonda yüzde 2'lik hedefe olan bağlılığını ve gerekli olduğu sürece niteliksel ve niceliksel genişlemeye devam etme hedefinin de yinelendiği BoJ açıklamasında, koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin izleneceği ve "gerekirse ek gevşetici önlemler alınmasından çekinilmeyeceği, ayrıca kısa ve uzun vadeli politika faiz oranlarının şu anki veya daha düşük düzeylerde kalmasının beklediği" vurgulandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Mustafa Şentop Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Caner Erkin Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Japonya MB "eksi yüzde 0.1"deki faizleri değiştirmedi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 08:47:53. #1.16#
title