Japonya, Lviv'e taşıdığı Kiev Büyükelçiliği personelini Ukrayna'dan çekiyor - Haberler

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Japonya, Lviv'e taşıdığı Kiev Büyükelçiliği personelini Ukrayna'dan çekiyor

AA, Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Japonya, Lviv'e taşıdığı Kiev Büyükelçiliği personelini Ukrayna'dan çekiyor

Japonya'nın, Ukrayna'da geçen hafta Lviv kentine taşıdığı Kiev Büyükelçiliğinin personelini, bu ülkeden geçici olarak çekeceği bildirildi.

Japonya'nın, Ukrayna'da geçen hafta Lviv kentine taşıdığı Kiev Büyükelçiliğinin personelini, bu ülkeden geçici olarak çekeceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'daki personelinin, geçici olarak bu ülkeyi terk edeceğini açıkladı.

Açıklamada, başkent Kiev'in kuşatılması sonrası söz konusu personelin geçen hafta Lviv'de kurulan irtibat ofisine taşındığı anımsatıldı.

Ukrayna'daki durumun gittikçe gerginleştiğine dikkat çekilen açıklamada, "Lviv kentinde de risk önemli ölçüde artıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Polonya sınırındaki söz konusu irtibat ofisinin kapanmayacağı ve "gidişatın sakinleşmesi halinde faaliyetlerini sürdüreceği" kaydedildi.

Japonya'nın Varşova Büyükelçiliği ile Polonya'nın güneydoğusundaki Rzeszow'daki irtibat ofisinin, Ukrayna'daki Japon vatandaşlarına desteğini sürdüreceği belirtildi.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Japonya, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

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