Japonya Lübnan'dan Ghosn konusunda işbirliği istedi

08.01.2020 10:25 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:25

Japonya'nın Beyrut Büyükelçisi Takeshi Okubo, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'dan, Japonya'dan firar eden eski Nissan Motor başkanı Carlos Ghosn ile ilgili işbirliği istedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Japonya'nın Beyrut Büyükelçisi Takeshi Okubo'yu başkent Beyrut'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Dün gerçekleştiği bildirilen görüşmede Okubo'nun, eski Nissan Motor başkanı Carlos Ghosn'un yasa dışı yollardan Japonya'yı terk ettikten sonra Lübnan'a gitmesinin üzücü olduğunu dile getirdiği öğrenildi. Japonya'nın, görüşmede Ghosn'un iadesini talep edip etmediğine dair bilgi paylaşılmazken, Aoun'un da Lübnan hükümetinin olaya müdahil olmadığını vurguladığı kaydedildi. Japonya ile ilişkilere önem verdiklerini belirten Aoun, işbirliği konusunda ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

İŞBİRLİĞİ TALEBİ

Okubo görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Ghosn'un kaçış süreci ile ilgili görüşlerini aktardıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanından, iyi ilişkilerimizin olumsuz etkilenmemesi için bu konuda daha fazla iş birliği talep ettim" diye konuştu.

LÜBNAN'A KAÇMIŞTI

Finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar ederek Lübnan'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn hakkında Interpol kırmızı bülten çıkarmış, Ghosn ise bugün düzenleyeceği basın toplantısında hakkındaki iddiaları yanıtlayacağını söylemişti.

(İHA)

Kaynak: İHA