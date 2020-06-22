Japonya Libya'daki Kovid-19 yardım programına 2,1 milyon dolar tahsis etti
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Japonya Libya'daki Kovid-19 yardım programına 2,1 milyon dolar tahsis etti

Japonya, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Libya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yardım programına 2,1 milyon dolar tahsis etti.

Japonya Libya'daki Kovid-19 yardım programına 2,1 milyon dolar tahsis etti
22.06.2020 20:03 | Son Güncelleme: 22.06.2020 20:06

Japonya, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Libya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yardım programına 2,1 milyon dolar tahsis etti.

The Libya Observer'ın haberine göre, UNICEF'in Facebook sayfasında yapılan açıklamada, Japonya'nın 2,1 milyon dolar ayırdığı Libya'daki Kovid-19 yardım programının, yerel yetkililer ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile işbirliği içinde 9 ay yürütülecek bir proje olduğu duyuruldu.

Program çerçevesinde Libya'da Kovid-19 salgınında en savunmasız çocuklar ve ailelere odaklanılacağı belirtildi.

UNICEF'in Libya Özel Temsilcisi Abdülrahman Gandur, Japon halkına ve hükümetine minnettar olduklarını belirterek, fonun, kritik öneme sahip ilaç, su ve hijyen malzemelerinin temin edilmesini sağlayacağını söyledi.

Gandur, projenin, Libya'da 600 bin kadın ve çocuk için Kovid-19 salgınının etkisinin hafifletilmesine katkı sağlayacağını da kaydetti.

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'ne göre, ülkede güncel Kovid-19 vaka sayısı 571.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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