Japonya, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların süresini 2 yıl daha uzatıyor
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Japonya, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların süresini 2 yıl daha uzatıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Japonya, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların süresini 2 yıl daha uzatıyor

Japonya hükümeti, Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımların süresini 2 yıl daha uzatma kararı aldı.

Japonya hükümeti, Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımların süresini 2 yıl daha uzatma kararı aldı.

Japonya'da hükümet, Kuzey Kore'ye yönelik 13 Nisan'da süresi dolması beklenen tek taraflı yaptırımların süresini 2 yıl daha uzatma kararı aldı. Kuzey Kore gemileri ile Kuzey Kore limanlarında demirli yabancı gemilerin Japonya limanlarına girişi ve ticaret yapmasına yasak getiren yaptırımlarla ilgili söz konusu kararın, Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japonya vatandaşları sorununun çözümü ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için Pyongyang'a yapılan baskıyı sürdürmek adına alındığı öğrenildi.

Yeni füze denemeleri gerilimi arttırdı

Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olarak 25 Mart'ta iki yeni balistik füze denemesi gerçekleştirmiş, Japonya, ABD ve Güney Kore ise Pyongyang'a yönelik BM yaptırımlarının tam olarak uygulanması ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik iş birliği çağrısı yapmıştı. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ön koşul olmaksızın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeye hazır olduğunu yinelemişti.

2006'dan beri sürüyor

Tokyo, 2006 yılındaki füze denemelerinin ardından Pyongyang'a yönelik yaptırım kararı alarak Kuzey Kore'den ithalatı ve ülkeyle bağı bulunan gemilerin Japonya'ya gelişini yasaklamış, 2009'da ise ülkeye yönelik ihracata da yasak getirerek yaptırımların kapsamını genişletmişti. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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