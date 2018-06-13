Japonya: Kuzey Kore'nin Nükleer Silahsızlanması Yıllar Sürebilir

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono bugün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore nükleer silahsızlanma sürecinin uygulanmasının on yıllar süreceğini ifade etti.

Kono, Japon Parlamentosu'ndaki dış politika ve savunma komitesi toplantısında yaptığı konuşmada, nükleer silahsızlanmanın birçok oluşumu olması nedeniyle, nükleer tesislerin tasfiye süreci için uzun bir süre gerekebileceğinin altını çizdi.

Bununla birlikte Kono, nükleer silahların yok edilmesinin ve bununla ilgili tesislerin durdurulmasının çok zaman almayacağını söyledi.

Bakan, Kuzey Kore'nin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan (UAEA) bir denetim ekibinin nükleer tesislerini ziyaret etmesine izin vermesi durumunda ülkesinin gerekli desteği sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Öte yandan Kim-Trump tarihi zirvesi, bugün Singapur'da yapıldı ve 2 lider arasında Washington'un güvenceler vermesi karşılığında Pyongyang'ın Kuzey Kore yarım adasını nükleer silahlardan arındırması konusunda anlaşma imzaladı.