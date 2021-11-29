Japonya, Kovid-19'un Omicron varyantına karşı sınır önlemlerini artırdı - Haberler
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Japonya, Kovid-19'un Omicron varyantına karşı sınır önlemlerini artırdı

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya, Kovid-19'un Omicron varyantına karşı sınır önlemlerini artırdı

Japonya, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı sebebiyle sınır önlemlerini artırdı.

Japonya, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı sebebiyle sınır önlemlerini artırdı.

Kyodo ajansının haberine göre hükümet, Afrika ülkeleri Mozambik, Malavi ve Zambiya'yı "daha sıkı tedbirler uygulanacak ülkeler" listesine ekledi.

Bu ülkelerden Japonya'ya ulaşan yolcular, önceden belirli tesislerde 10 gün karantinaya girecek ve bu sürenin 3, 6 ve 10. günlerinde PCR testine alınacak.

Botsvana, Esvatini, Lesotho, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve'ye seyahat öyküsü bulunan yolcuların, bu uygulamaya tabi tutulacağı daha önce duyurulmuştu.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, söz konusu varyant nedeniyle Güney Afrika'ya seyahat yasağı uyguluyor.

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AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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