Japonya Kovid-19 ile mücadele için 2,5 milyar dolarlık paket açıkladı
Japonya, Kovid-19 ile mücadele için 2,5 milyar dolarlık paket açıkladı
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 2,5 milyar dolarlık "acil ekonomik paket" açıkladı.
Abe, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında gereken tüm tedbirlerin alınacağını, bu kapsamda açıklanan 2,5 milyar dolarlık paketin vakaların artış göstermesi ihtimaline karşı hazırlık ve aşı geliştirme çalışmaları için harcanacağını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle
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