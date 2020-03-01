Japonya Kovid-19 ile mücadele için 2,5 milyar dolarlık paket açıkladı
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Japonya Kovid-19 ile mücadele için 2,5 milyar dolarlık paket açıkladı

Japonya, Kovid-19 ile mücadele için 2,5 milyar dolarlık paket açıkladı

01.03.2020 08:07 | Son Güncelleme: 01.03.2020 08:07
Japonya Kovid-19 ile mücadele için 2,5 milyar dolarlık paket açıkladı

Başbakanı Şinzo Abe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 2,5 milyar dolarlık "acil ekonomik paket" açıkladı.


Abe, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında gereken tüm tedbirlerin alınacağını, bu kapsamda açıklanan 2,5 milyar dolarlık paketin vakaların artış göstermesi ihtimaline karşı hazırlık ve aşı geliştirme çalışmaları için harcanacağını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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