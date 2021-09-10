Japonya Kovid-19'dan zarar gören yerel ticaretin canlandırılması için "aşı pasaportunu" kullanacak
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Japonya Kovid-19'dan zarar gören yerel ticaretin canlandırılması için "aşı pasaportunu" kullanacak

Japonya Kovid-19'dan zarar gören yerel ticaretin canlandırılması için 'aşı pasaportunu' kullanacak
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olumsuz etkilediği yerel ekonomik faaliyetleri canlandırmak için aşı pasaportlarının ticari amaçla kullanımı yaygınlaştıracak.

Japonya yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olumsuz etkilediği yerel ekonomik faaliyetleri canlandırmak için aşı pasaportlarının ticari amaçla kullanımı yaygınlaştıracak.

Kyodo ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre hükümet, salgından olumsuz etkilenen ülke içi sosyoekonomik aktivitelerin canlandırılması için yeni bir dijital uygulama planlıyor.

Buna göre halihazırda "aşı pasaportu" ismiyle verilen resmi sertifikalar, Kovid-19 nedeniyle zarar gören yerel düzeydeki sosyal ve ekonomik faaliyetlerin canlandırılması için ticari amaçlı kullanıma girecek.

Kullanıcılar, mağaza ve iş yerlerine bu pasaportlarla girecek, bazı indirimlerden faydalanacak ve ekstra hizmetlere erişebilecek. İşletme sahipleri, sertifika sahiplerine, ne tür hizmet vereceklerini kendileri belirleyecek.

Kyodo ajansı henüz taslak aşamadaki planla, sertifika göstermeyenlerin mağaza ve iş yerlerine kabul edilmeleri için aşılanma mecburiyetini öne süren "ayrımcı davranışlar" ile bu kişilere "fahiş fiyat uygulanmasını" kapsayan durumların oluşmasının önüne geçileceğini bildirdi.

Japonya'da "aşı pasaportu" ismiyle bilinen sertifikaları yalnızca uluslararası seyahat amacıyla veriliyor. Hükümet bu uygulamayla, sertifikaların ülke içinde tam teşekküllü kullanımlarını yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Yerel belediyelerce ücretsiz verilen ve kişinin Kovid-19'a karşı tam olarak aşılandığını gösteren sertifikalar, kişinin adı, pasaport numarası ve aşı tarihi gibi resmi kayıtları içeriyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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