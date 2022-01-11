Japonya Kovid-19'a karşı ülkeye giriş sınırlamasının süresini uzatıyor - Haberler
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Japonya Kovid-19'a karşı ülkeye giriş sınırlamasının süresini uzatıyor

Japonya Kovid-19'a karşı ülkeye giriş sınırlamasının süresini uzatıyor
AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle oturumu olmayan yabancıların ülkeye giriş kısıtlamasının süresini uzatacak.

Japonya, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle oturumu olmayan yabancıların ülkeye giriş kısıtlamasının süresini uzatacak.

Başbakan Kişida Fumio, "Ülke içi Omicron varyantına ilişkin vaka seyri tamamen farklı." ifadesini kullanarak, sınır önleminin sürdürüleceğini söyledi.

Kyodo Ajansının Kabine kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, hükümet, Kovid-19 ve yeni varyantlarına karşı sınır önlemlerini Şubat 2022 sonuna kadar uzatacak.

Böylelikle ülkeye kabul edilen günlük 3 bin 500 yolcu sınırı ile ülkede oturumu bulunmayan yabancıların ülkeye giriş yasağı Şubat 2022 sonuna dek sürdürülecek.

Bu kapsamda Japon vatandaşları ile oturumu bulunan yabancıların ülkeye geri dönüşlerinde belirli yerleşkelerde karantina uygulamasının da süresinin uzatılabileceği kaydedildi.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 773 bin 846'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 417'ye yükseldi.

Ülke genelinde, 90 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Vaka sayılarının yükselmesi sonrası hafta sonu itibarıyla Okinawa, Yamaguçi ve Hiroşima'da kısmi olağanüstü hal yürürlüğe girmişti.

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AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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