Japonya Kovid-19'a karşı tam aşılanmış kişilere "aşı pasaportu" veriyor
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Japonya Kovid-19'a karşı tam aşılanmış kişilere "aşı pasaportu" veriyor

Japonya Kovid-19'a karşı tam aşılanmış kişilere 'aşı pasaportu' veriyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tam olarak aşılanmış kişilere, "aşı pasaportu" adı konulan sertifikaları vermek üzere başvuruları kabul etmeye başladı.

Japonya, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tam olarak aşılanmış kişilere, "aşı pasaportu" adı konulan sertifikaları vermek üzere başvuruları kabul etmeye başladı.

Kyodo ajansının haberine göre Japonya'da, uluslararası seyahat şartlarını kolaylaştırmak amacıyla Kovid-19 aşılarını tam yaptırmış kişilere verilecek "aşı pasaportu"nun başvuru süreci başlatıldı.

Yerel idareler tarafından ücretsiz ibraz edilen ve isim, pasaport numarası, aşı tarihi bilgilerini taşıyan sertifikalar, kişinin Kovid-19'a karşı tam olarak aşılandığına dair resmi kayıt hükmünde olacak.

Posta yoluyla ya da bireysel müracaat kabul edilen aşamada kişinin, başvuru formunu, pasaportunu ve aşılama biletlerini sunması gerekecek.

Sertifikanın 21 Temmuz itibarıyla İtalya, Avusturya, Türkiye, Bulgaristan ve Polonya'da Kovid-19'a karşı karantina şartlarını kolaylaştırılacağı kaydedildi.

Japonya hükümetinin, sertifikaların daha fazla ülkede kabul görmesine yönelik girişimlerini artırdığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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Japonya Kovid-19'a karşı tam aşılanmış kişilere "aşı pasaportu" veriyor - Haberler
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