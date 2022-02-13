Japonya Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i uzattı - Haberler
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Japonya Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i uzattı

AA, Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Japonya Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i uzattı

Japonya hükümeti Kovid-19 ile mücadelede uyguladığı kısmi olağanüstü hali (OHAL) 13 eyalette 6 Mart'a kadar uzatma kararı aldı.

Japonya hükümeti Kovid-19 ile mücadelede uyguladığı kısmi olağanüstü hali (OHAL) 13 eyalette 6 Mart'a kadar uzatma kararı aldı.

Başbakan Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a karşı uygulanan kısmi OHAL'i uzattıklarını açıkladı.

Kararı, hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyetinin tavsiyesiyle aldıklarını kaydeden Kişida, kısmi OHAL'in "bir seviyeye kadar işe yaradığını" bildirdi.

Japon Başbakan, yükseliş eğilimini koruyan vaka seyrinin "güvenli olmaktan uzak" olduğunu, sosyo-ekonomik faaliyetleri sekteye uğratabileceğini söyledi.

Yeni kararla üç haftalığına uzatılan kısmi OHAL başkent Tokyo dahil 13 eyalette 6 Mart'a dek yürürlükte kalacak.

Kısmi OHAL, eyalet valilerine, restoranların işletme saatlerini kısaltmaları, alkol satışını durdurmaları ve halktan eyalet dışına seyahat etmemelerine yönelik talepte bulunabilme yetkisini veriyor.

Japonya'da vaka sayısı 3 milyon 849 bin 549'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 20 bin 250'ye yükseldi.

Ülke genelinde 1352 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

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