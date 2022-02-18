Japonya, Kovid-19'a karşı "kademeli normalleşme" uygulayacak

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesinde 6. dalgasını yaşayan Kovid-19 salgınına karşı kısmi olağanüstü hal ile sınır önlemlerinin "kademeli hafifletileceğini" açıkladı.

Başbakan Kişida, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 önlemlerinin "birden kaldırılmasının gerçek dışı" olduğunu belirterek, kademeli normalleşme hedeflediklerini söyledi.

Vaka yayılımında "yavaşlama hissedilmesine" karşın, "temel stratejiyi koruyacaklarını" belirten Kişida, "Salgının 6. dalgasından adım adım çıkışa doğru ilerlemeli, yeni safhaya kademeli olarak hazırlanmalıyız" dedi.

Ülke geneli 36 eyalette virüse karşı uygulanan kısmi olağanüstü hale (OHAL) değinen Kişida, uygulamanın, vaka seyir hızının hafiflediği bölgelerde kaldırılacağını açıkladı.

Kasım 2021'den beri uygulanan "sert sınır önlemlerine" işaret eden Kişida, "oturumu bulunmayan yabancıların giriş yasağının" Mart itibarıyla aşamalı hafifletileceğini bildirdi.

Japon Başbakan, "Ziyaret sorumluluğuna sahip kuruluş gözetiminde, turistleri hariç tutarak, yabancıların girişine izin vereceğiz. (Günlük) Yolcu giriş sınırlamasını 5 bine yükselteceğiz" dedi.

Kişida, ülkeye girişlerde uygulanacak karantina sürelerinin hem Japonlara hem de yabancılara yönelik 3 güne indirileceğini de sözlerine ekledi

Hükümetin yeni kararlar doğrultusunda ülke içi kısmi OHAL'i 20 Şubat'ta 5 eyalette, 6 Mart'ta 17 eyalette yürürlükten kaldıracağı, yurt dışından ülkeye girişlerde, üç doz aşılı ve "vakaları dengeli ülkeler çıkışlı" yolcularda karantinaya girme şartı aranmayacağı da bildirildi.

Kyodo ajansı, sert sınır önlemlerinin uygulandığı Ocak ayında 30 bin yabancı ve 40 bin Japon vatandaşının ülkeye giriş yaptığını aktardı.